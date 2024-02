Rainha das Rainhas 2024: Leticia Moraes, representante do Casota, participa de live; vídeo

No terceiro dia do Maratona Rainhas 2024 vamos conhecer um pouco mais de Leticia Moraes, representante do Casota. Nesta terça-feira (13), ela participou de uma live nas redes sociais do Grupo Liberal. Até o fim desta semana, todas as candidatas ao Rainha das Rainhas 2024 terão a chance de falar um pouco mais de suas participações no concurso em bate-papos ao vivo.

Até o momento, cinco candidatas já participaram da Maratona Rainhas 2024. Ainda nesta terça-feira (13), mais uma concorrente conversou com a Redação Integrada de O Liberal em live individual, com duração de 15 minutos.

Leticia Moraes, 26 anos, é estudante do 7º período de nutrição. Seus passatempos favoritos são dançar, cantar e modelar, mas ela diz amar tudo que envolve a arte. A candidata está encarando o desafio de lidar com viagens diárias para garantir a sua preparação para o concurso.

“Está sendo muito gostoso, apesar da correria. Minha fantasia e os ensaios estão sendo feitos em Barcarena, porque o meu estilista mora lá. É uma correria grande, vou e volto todo dia, às vezes durmo lá. Está sendo muito intenso e desafiador, porque carregar o peso da fantasia não é fácil. Mas está sendo gostoso participar, é um momento único, então estou muito feliz”, explica a candidata.

A candidata já tem título de Miss Mercosul em 2017 e, além disso, acredita que os diversos concursos de beleza pelos quais passou vão ajudá-la a ter um bom desempenho no Rainha das Rainhas.

“O RR é diferente de qualquer concurso de beleza que existe, é muito diferente de tudo. No quesito presença de palco, a minha experiência em outros concursos ajuda muito, e o RR precisa disso, de desenvoltura, além da questão teatral. Isso ajuda a controlar o nervosismo, o que é muito importante”, pontua a candidata.

O concurso tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Este ano, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva pelo portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano estão sendo vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no site ingressos.com.

Live RR

Ao longo desta semana serão realizadas lives no perfil do @rainhas_2024 e @oliberal no Instagram, com um número variável de candidatas por dia.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. São 15 minutos para o bate-papo e um prazo de tolerância de 10 minutos em caso de atraso para o início, no intervalo entre 18h e 21h.