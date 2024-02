Rainha das Rainhas 2024: Giselly Geise, representante do Guará Park, participa de live; vídeo

No quarto dia de na Maratona Rainhas 2024, Giselly Geise, representante do Guará Park, abriu a programação de lives nesta quarta-feira (13). Ela conversou um pouco sobre a sua trajetória e rotina de uma candidata ao RR, nas redes sociais do Grupo Liberal. Todas as 13 representantes de clubes paraense no Rainha das Rainhas 2024, vão realizar bate papo ao vivo até o fim desta semana.

Até o momento, sete candidatas já participaram da Maratona Rainhas 2024. Na quarta-feira (14), mais duas concorrentes conversam através de live individual, com duração de 15 minutos cada.

Além de ser candidata do Guará Park, Giselly Geise, tem 23 anos e é funcionária do clube há mais de cinco anos, por isso tem forte identificação com essa representação no RR. “Eu já tinha essa vontade, vinha sempre acompanhando as candidatas vendo como funcionava e isso veio despertando a cada ano o desejo de participar do concurso. Conforme eu ia acompanhando, esse desejo ia ficando mais forte. Chegou a oportunidade e esse momento de representar o Guará”, explica.

A candidata nasceu em Americano, Santa Isabel do Pará. Inclusive, no seu perfil no Instagram e na sua vida ela levanta a bandeira “Americano não é apenas um presidio”, para tirar o estereótipo que existe sobre o local por ter o Presídio de Americano situado.

“O peso da fantasia foi o meu maior desafio, a gente tem uma noção, mas... Sempre quando via alguma fantasia no Guará, eu já levantava e sempre pensei no quanto era pesado. Quando eu fui levantar a minha fantasia, pensei: ‘Caraca, sou eu e eu’. Foi um processo para poder conseguir porque realmente são 60 quilos e você tem que mostrar leveza. Esse foi um dos meus maiores desafios, e graças a Deus superamos”, conta Gyselle.

Com a fantasia finalizada, a candidata começou seus treinos há seis meses, mas os ensaios com a estrutura há quatro.

O concurso tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Em 2024, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressosa.com.

Live RR

Ao longo desta semana serão realizadas lives no perfil do @rainhas_2024 e @oliberal no Instagram. Com o número de candidatas variando por dia.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. São 15 minutos para o bate-papo, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos. Com horários definidos entre 18h e 21h.