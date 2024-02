Rainha das Rainhas 2024: Candidatas conhecem carro que será da campeã

Nesta quinta-feira (15), as candidatas ao Rainha das Rainhas 2024 vão cumprir mais um compromisso oficial da agenda do evento. Durante o período da tarde, as 13 representantes dos clubes concorrentes vão visitar a concessionária Revemar.

O momento trará uma surpresa, que foi antecipada pelo coordenador do RR, Aurélio Oliveira. “Nessa ocasião elas vão conhecer o modelo do carro que a ganhadora vai levar para a casa. Vale lembrar ainda, que além do automóvel 0 km, a vencedora vai ganhar uma bolsa de estudos na Fibra e as Princesas 50% do curso acadêmico”, diz.

O coordenador destaca a importância da agenda do Rainha das Rainhas, para que cada candidata seja conhecida de acordo com as suas individualidades pelo público.

“Essas visitas, na verdade, são oportunidades para que as representantes dos 13 clubes tenham mais visibilidade e se apresentem para a sociedade de forma geral. A visita na Revemar, especificamente, é para tornar de conhecimento geral o modelo do carro ofertado pelo Grupo Liberal. Ou seja, elas já vão conhecer o futuro prêmio. E nós, assim como elas, estamos nessa expectativa de mostrar o carro 0 Km, oferecido pelo concurso”, afirma Aurélio.

Faltando pouco mais de uma semana para a realização do concurso, as candidatas possuem uma agenda cheia de compromissos que inclui visita na Cia. Cabanos, na Fibra e na sede do jornal O Liberal. Toda a programação será informada pelos meios digitais do Grupo Liberal.

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Participam da disputa o Clube dos Advogados, Pará Clube, Clube de Engenharia, Clube Guará Park, Clube do Remo, Assembleia Paraense, Cassazum, Paysandu, Casota, Brancrevéa, Tênis Clube, Tuna Luso Brasileira e Grêmio Literário Português.

A transmissão será 100% digital, exclusiva do portal OLiberal.com

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping e no ingressosa.com

O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.