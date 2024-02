Rainha das Rainhas 2024: Ana Karina, representante do Grêmio, participa de live; vídeo

No quarto dia de na Maratona Rainhas 2024, Ana Karina Rodrigues, representante do Grêmio Literário Português, foi a segunda candidata a participar das rodadas de lives nesta quarta-feira (13). Ela conversou um pouco sobre a sua trajetória e rotina de uma candidata ao RR, nas redes sociais do Grupo Liberal. Todas as 13 representantes de clubes paraense no Rainha das Rainhas 2024, vão realizar bate papo ao vivo até o fim desta semana.

Até o momento, nove candidatas já participaram da Maratona Rainhas 2024. Nesta quinta-feira (15), mais quatro concorrentes conversam através de live individual, com duração de 15 minutos cada. Será o último dia de bate papo ao vivo.

VEJA MAIS

Aos 29 anos, Ana Karina se viu preparada para participar do concurso em 2023. A determinação fez com que a professora de dança mandasse uma mensagem privada no perfil do Instagram do clube mostrando o seu desejo de ser a representante no RR. Na disputa do ano passado ela não conseguiu, mas este ano a diretoria do Grêmio procurou Ana Karina e fez o convite.

“Acredito muito que a dança tem esse poder de transformação, ela transformou a minha vida. Desde quando comecei a dançar nunca mais me vi fazendo outra coisa. Lembro que aquele período que a gente tem que escolher o que cursar, só conseguia me ver fazendo dança. Mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que a área da dança passa, não me via fazendo outra coisa. Desde quando eu comecei a viver profundamente e ser artista, me vejo fazendo dança”, disse a candidata.

Ana Karina também é bacharelanda em educação física, mas ela sempre destaca o poder que a dança tem na sua vida e como é um processo transformador. Ao falar do Rainha das Rainhas, ela se emocionou, ao citar sua dedicação, na importância que o concurso tem para ela e como foi sua caminhada até se tornar uma candidata.

“O RR para mim vem para completar isso, porque ele é o concurso mais completo que tem. Quem é artista, ama o Rainha das Rainhas. Tem a questão da fantasia, da coreografia, tem todo um processo, que a gente que é artista, ama. A gente diz que o resultado é a cereja do bolo, mas todo o processo é de estrema importância. O concurso vem complementar. Tenho certeza que fazer parte do RR é uma forma de ser referência, ainda mais para as minhas alunas, seja criança ou jovens, ou até mesmo os adultos que estão me incentivando. Ser referência para eles é algo maravilhoso”, completamente Ana Karina.

Além das aulas que ela ministra em escolas privadas, a candidata ainda faz parte do projeto social no bairro do Bengui com ballet clássico.

O concurso tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Em 2024, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressosa.com.

Live RR

Ao longo desta semana serão realizadas lives no perfil do @rainhas_2024 e @oliberal no Instagram. Com o número de candidatas variando por dia.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. São 15 minutos para o bate-papo, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos. Com horários definidos entre 18h e 21h.