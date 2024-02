Rainha das Rainhas 2024: Vitorya Carolyne, representante do Bancrevéa, participa de live; vídeo

No quarto dia de na Maratona Rainhas 2024, Vitorya Carolyne, representante da Associação de Desportos Recreativa Brancrevéa, foi a segunda candidata a participar de live nesta quarta-feira (13). Ela conversou um pouco sobre a sua trajetória e rotina de uma candidata ao RR, nas redes sociais do Grupo Liberal. Todas as 13 representantes de clubes paraense no Rainha das Rainhas 2024, vão realizar bate papo ao vivo até o fim desta semana.

Até o momento, oito candidatas já participaram da Maratona Rainhas 2024. Na quarta-feira (14), mais uma concorrente conversa através de live individual, com duração de 15 minutos cada.

Vitorya encontrou dentro de casa a motivação para ser uma candidata. Desde muito nova ela foi motivada a participar do concurso, seu padrinho é André Chagas, que este ano se tornou também seu coreógrafo e estilista. Mais que isso, a candidata já acompanhou nos coquetéis de lançamento e em outras edições do concurso seu padrinho, o que despertou ainda mais esse desejo de concorrer ao RR.

VEJA MAIS

“Comecei na dança também muito nova, sempre estive envolvida no meio junino, que também é minha paixão. Sempre dancei, acho que parei por volta dos 16/17 anos. Mas para o Rainhas minha a preparação também foi desde quando eu era muito nova, com meu primo Wendell me incentivando, e meu padrinho, mesmo antes de entrar para o RR. Ele sempre falava que ia entrar para ser coreógrafo e ia me levar como candidata. Sempre soube que ia participar, só não sabia quando”, lembra Vitorya.

A representante do Brancrevéa, tem 20 anos, e já participou de vários concursos de dança e beleza.

“Quando eu decidir participar vieram três temas para eu escolher junto com meu padrinho e a minha equipe toda. Um foi descartado, outro não gostei muito e ficamos com o segundo. Mas eu sempre falei que quando fosse participar queria um tema que fosse parecido comigo, que trouxesse muito da minha personalidade, por isso escolhi esse tema. Falta apenas emplumar a minha fantasia", conta.

Vitorya disse ainda que está aproveitando ao máximo todos os momentos, porque tudo passa muito rápido, na sua visão.

O concurso tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Em 2024, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressosa.com.

Live RR

Ao longo desta semana serão realizadas lives no perfil do @rainhas_2024 e @oliberal no Instagram. Com o número de candidatas variando por dia.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. São 15 minutos para o bate-papo, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos. Com horários definidos entre 18h e 21h.