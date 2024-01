Rainha das Rainhas 2024: Gabrielle Costa, de 27 anos, é a candidata do Clube do Remo

Representando um dos clubes com mais títulos, Gabrielle Costa chega ao Rainha das Rainhas como a candidata do Clube do Remo. Enfermeira por formação e pós-graduada em harmonização facial, Gabrielle usa o tempo livre para viajar e praticar esportes. A candidata do clube azulino tem 27 anos, é empresária e apaixonada por moda.

"Quando criança eu costumava dançar em frente ao espelho e imitando as candidatas do concurso. Sempre pensava: ainda vou articipar do Rainhas.Deus sabe a hora certa, hoje eu me sinto preparada e eu tô aqui realizando um sonho, por isso venho me preparando há mais de um ano e Deus não escreve nada por acaso. Então, para eu estar aqui, para eu estar confiando no meu trabalho, confiando nas pessoas que estão ao meu redor, com certeza vou dar o meu melhor", disse a candidata.

Sobre a expectativa do concurso, Gabrielle deixou claro ao seu estilista do que precisa. "Já falei para ele que a única coisa que quero é estar linda, o resto eu vou fazer para buscar o título para o Clube do Remo e levar o título para a minha cidade, que é Bragança", finalizou

Gabrielle praticou ballet clássico por 8 anos e coleciona títulos de beleza. Atualmente, ela realiza o sonho de infância de participar do Rainha das Rainhas.

Saiba tudo sobre Gabrielle Costa, candidata do Clube do Remo no Rainha das Rainhas

Nome: Alyce Gabrielle da Costa

Idade: 27 anos

Signo: virgem

Profissão: Enfermeira, pós-graduada em Harmonização facial e empresária

Peso: 70Kg

Altura: 1,76 m

Ocupação: empresária e enfermeira

O que gosta de fazer: praticar esportes, viajar, dançar e empreender

Um sonho: ser a rainha das rainhas

Instagram: @gabriellecosta.eg

Estilista: João Bosco

Coreógrafo: Leona

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank.