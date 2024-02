Rainha das Rainhas 2024: Ana Maria Marques, representante do Tênis Clube, participa de live; vídeo

A semana começou com live na Maratona Rainhas 2024. Nesta segunda-feira (12), foi o dia de Ana Maria Marques, representante do Tênis Clube, bater um papo sobre sua trajetória para chegar no Rainha das Rainhas 2024.

Até o momento, três candidatas já participaram da Maratona Rainhas 2024. Nesta terça-feira (13), quatro concorrentes conversam através de live individual, com duração de 15 minutos cada.

Ana Maria Marques, tem 22 anos e nasceu em Breves, no Arquipélago do Marajó. É acadêmica do Curso de Serviço Social, na Universidade Federal do Pará e seu hobby favorito é dançar. Ela já foi vencedora de vários títulos de beleza e dança.

“Está sendo uma preparação desafiadora, saí do Marajó, de Breves e fui para Belém encarar tudo isso. É bastante desafiador. E também está sendo uma preparação de muito aprendizado. Estou descobrindo coisas novas, uma nova mulher, uma nova pessoa, consigo enxergar coisas que não conseguia antes. No começo foi complicado, pra eu tentar me adequar, mas agora está mais tranquilo com a minha preparação”, explica a candidata.

A jovem contou que as expectativas estão altas. A sua preparação começou em Breves, mas com a proximidade do concurso ela precisou vir para Belém para se dedicar a disputa.

Praticante das danças populares, Ana dança desde os 14 anos em um grupo parafolclórico. Ela também é voluntária em projetos sociais e membro do coletivo Mulheres Negras Marajoaras e do Marajó (MUNEMAMA), na cidade natal.

A sua inspiração para o Rainha das Rainhas vem de uma brevense. Ana admira Samara Carvalho da Costa, representante do clube Tuna Luso, que venceu a 67ª edição, em 2013. Na ocasião ela usou a fantasia "Encantaria”, que remete a um culto praticado pelos povos ameríndios da região do Marajó.

“Sou suspeita para falar das minhas conterrâneas, mas ela é uma Rainha que me inspirou. Na primeira vez que a vi desfilando em um concurso em Breves, já fiquei apaixonada por ela. Ela é uma mulher de muita força e garra. Quando eu a vi no Rainha das Rainhas, percebi que também podia estar lá. É uma honra poder representar Breves, mas eu me sinto grata porque as brevenses (sete no total) abriram os caminhos para que eu pudesse estar no concurso. A Samara é uma Rainha que me inspira porque ela também saiu daqui e foi coroada Rainha das Rainhas. A história dela é muito linda, de superação, então ela me inspira muito, não só pela performance dela, porque o que vimos no dia do concurso foi só a consequência de todo o esforço e preparação que ela teve”, conta Ana.

O concurso tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense.

Em 2024, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressos.com.

Live RR

Ao longo desta semana serão realizadas lives no perfil do @rainhas_2024 e @oliberal no Instagram. Com o número de candidatas variando por dia.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. São 15 minutos para o bate-papo, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos. Com horários definidos entre 18h e 21h.