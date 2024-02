Rainha das Rainhas 2024: Tais Malato, candidata do Paysandu, participa de live; vídeo

No terceiro dia de na Maratona Rainhas 2024, Tais Malato, representante do Paysandu, participou de uma live nesta terça-feira (13). Todas as candidatas ao Rainha das Rainhas 2024 vão realizar bate papo ao vivo até o fim desta semana.

Até o momento, quatro candidatas já participaram da Maratona Rainhas 2024. Ainda nesta terça-feira (13), mais duas concorrentes conversam através de live individual, com duração de 15 minutos cada.

Taís Cristina Malato, tem 20 anos, e seus hobbies favoritos são dançar, ler e praticar esportes. Desde bem novinha, ainda na infância ela já sonhava em participar do RR, ao ver diversas candidatas ensaiando na sua casa para o concurso. A jovem é irmã do coreógrafo Luciano Neto

Ela é bailarina desde os seis anos de idade e sonha com o Rainha das Rainhas desde os 11 anos, por isso desde a infância ela já estava sendo preparada para o concurso. Taís conta que o irmão brinca que desde quando ela já estava na barriga ele já projetava a participação dela no concurso.

“Tenho uma memória bem vivida de algumas Rainhas do meu irmão. Por mais que eu fosse bem novinha, lembro bastante porque elas me marcaram. Teve a Amanda e Alessandra, elas ensaiavam em casa, no pátio, a janela do quarto da minha mãe ficava nessa direção e eu ficava assistindo os ensaios. Quando eu não podia mais assistir, que as meninas precisavam de concentração o meu irmão pedia para eu ir embora, eu ia para o quarto da minha mamãe, e pela janela eu ficava brechando elas, porque eu queria assistir de alguma forma. Forçava a vista para enxergar pelo menos um pouquinho. Quando eles saiam de lá, eu aproveitava, que a caixa de som já estava lá, e dançava, repetia as coreografias delas. Isso me marcou bastante”, relembra a candidata.

Cria do Curro Velho, Taís é acadêmica do curso de Farmácia, modelo, ativista social e empreendedora. “Quero poder usar a faixa e a coroa para influenciar as pessoas da melhor forma, atendendo a sociedade. Mas sem esquecer o sonho, é um sonho meu ser Rainhas, de muitas meninas, do clube, é um sonho que compartilho isso com muitas pessoas. Quem nunca imitou o Rainha das Rainhas? Quero inspirar do mesmo jeito que eu tive inspirações”, pontua Taís.

O concurso tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Em 2024, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressos.com.

Live RR

Ao longo desta semana serão realizadas lives no perfil do @rainhas_2024 e @oliberal no Instagram. Com o número de candidatas variando por dia.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. São 15 minutos para o bate-papo, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos. Com horários definidos entre 18h e 21h.