Rainha das Rainhas 2024: Maratona Rainhas realiza lives diárias com candidatas

A Maratona Rainhas 2024 foi iniciada na última semana, com a realização das duas primeiras lives com as candidatas ao Rainha das Rainhas 2024. Através de um sorteio, a ordem das representantes dos clubes foi definida.

A interação ocorre no perfil @rainhas_2024 no Instagram.

Participaram do primeiro dia de bate papo ao vivo: Fernanda Costa, da Assembleia Paraense, e Lídia Negrão, do Clube Dos Advogados. Cada candidata teve 15 minutos individualmente para conversar com a repórter Bruna Dias.

Entre os assuntos abordados estão: preparação para o concurso, sonhos, como foi o convite para representar o clube, dentre outros. Inclusive, as candidatas falaram um pouco sobre o tema escolhido para a sua fantasia e coreografia.

Esta semana, as lives vão ocorrer a partir de hoje (12), até quinta-feira (15). Sempre com três candidatas por dia, nos horários de 19h, 20h e 21h. Exceto na quinta, que teremos apenas duas concorrentes. A primeira live será às 19h e a segunda, às 20h.

Nesta segunda-feira (12), Heloysa Ferreira, do Clube De Engenharia; Ana Maria Marquês, do Tênis Clube e Vitorya Nascimento, do Bancrevea, são as convidadas de hoje.

A Maratona Rainhas 2024 é um momento especial para que o público conheça as candidatas ao maior título do Carnaval paraense e já monte a sua torcida. É permitida a interação dos internautas por meio dos comentários na janela do ao vivo.

O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.

RAINHA DAS RAINHAS

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense.

Em 2024, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping e no ingressosa.com.

LIVE RR

Ao longo das próximas semanas serão realizadas cinco lives no perfil do @rainhas_2024 no Instagram. Com o número de candidatas variando por dia, entre duas ou três.

A ordem das lives foi definida através de sorteio com ciência das 13 concorrentes.

São 15 minutos para o bate papo, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos. Com horários definidos em 19h, 20h e 21h.

Acompanhe as datas:

08/02 - Fernanda Costa (Assembléia Paraense) e Lídia Negrão (Clube Dos Advogados)

12/02 - Heloysa Ferreira (Clube De Engenharia), Ana Maria Marquês (Tênis Clube) e Vitorya Nascimento (Bancrevea)

13/02 - Taís Brito (Paysandu Sport Club), Letícia Moraes (Casota) e Ana Karina Rodrigues (Grêmio Literário Português)

14/02 - Giselly Leite (Guará Acqua Park), Evelyn Silva (Pará Clube) e Alyce da Costa (Clube Do Remo)

15/02 - Natália Leão (Cassazum) e Ingrid Lopes (Tuna Luso Brasileira)