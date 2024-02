Rainha das Rainhas 2024: Evelyn Moreira, representante do Pará Clube, participa de live; vídeo

No terceiro dia de na Maratona Rainhas 2024, Evelyn Moreira, representante do Pará Clube, foi a última a participar das lives. Nesta terça-feira (13), ela participou conversou um pouco sobre a sua trajetória e rotina nas redes sociais do Grupo Liberal. Todas as candidatas ao Rainha das Rainhas 2024 vão realizar bate papo ao vivo até o fim desta semana.

Até o momento, seis candidatas já participaram da Maratona Rainhas 2024. Na quarta-feira (14), mais concorrentes conversam através de live individual, com duração de 15 minutos cada.

Evelyn Moreira, tem 18 anos, é estudante de Medicina e entusiasta de literatura brasileira e internacional. Fez Ballet quando criança, adora dançar e praticar exercícios físicos e esportes ao ar livre. Tem afinidade com a música e o canto. Seus estilos musicais favoritos são Jazz e MPB.

Ela é adepta da alimentação saudável e acredita que o otimismo e a busca por conhecimento são capazes de curar, aliviar a mente e mudar realidades. Evelyn foi motivada para participar do concurso pela sua mãe, Joana Motta, mesmo que sonhasse em ser candidata, ela antecipou esse sonho.

“Tem muitas candidatas que eu acho inspiradoras. Adoro a garra da Giovanna Picanço, do ano passado, acho que ela tem um carisma muito grande, assim como outras. Não posso trazer nomes, se eu fosse falar que me inspiro em alguém seria na minha mãe, apesar de ela nunca ter participado do concurso, esse também era o sonho dela, de gerações. E ela é uma mulher inspiradora, não tenho nem palavras para dizer o quanto o amor dela me move, move todos ao redor dela. É isso que eu quero transmitir, esse amor e essa força”, diz Evelyn.

A candidata é engajada em projetos e ações sociais para comunidades vulneráveis no Marajó e foi coordenadora do Projeto Jovens e Elas, associado à ONG Pará Solidário, voltado ao amparo feminino na região do lixão do Aurá, na Grande Belém.

“O coração está um pouco ansioso, confesso, mas completamente apaixonado, não tenho outra palavra para descrever, porque esse concurso é algo lindo, o processo inteiro. O amor que a gente tem e a equipe tem pelo próprio trabalho, em prol dessa arte que é maravilhosa. Não tem outro sentimento, apesar de estar nervosa o coração se acalma com tanto amor que é envolvido nesse projeto”, pontua Evelyn.

O concurso tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Em 2024, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressos.com.

Live RR

Ao longo desta semana serão realizadas lives no perfil do @rainhas_2024 e @oliberal no Instagram. Com o número de candidatas variando por dia.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. São 15 minutos para o bate-papo, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos. Com horários definidos entre 18h e 21h.