Rainha das Rainhas 2024: Evelyn Moreira, de 18 anos, é a candidata do Pará Clube

Na edição deste ano do Rainha das Rainhas, o Pará Clube traz como representante Evelyn Moreira, estudante de Medicina e entusiasta da literatura brasileira e internacional. A candidata de 18 anos adora dançar e costuma praticar exercícios e esportes ao ar livre. Evelyn é engajada em projetos e ações sociais para comunidades vulneráveis no Marajó e foi coordenadora do Projeto Jovens e Elas, voltado ao amparo feminino na região do lixão do Aurá, em Belém.

VEJA MAIS

“Era um sonho participar do concurso, meu, da minha família. Minha mãe sempre me encorajou muito a participar. A gente entrou em contato com o Zandro Gurjão e a partir daí fomos apresentados ao Paraclube. Estou muito feliz de poder estar representando um clube tão tradicional do concurso”, comentou a candidata.

Evelyn Moreira - Pará Clube Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal

Evelyn fez ballet na infância e atualmente possui muita afinidade com a música e o canto, tendo como estilos musicais favoritos o jazz e MPB. Além disso, a candidata do Pará Clube se diz adepta da alimentação saudável e acredita que o otimismo e a busca por conhecimento são capazes de curar, aliviar a mente e mudar realidades.

Saiba tudo sobre Evelyn Moreira, candidata do Pará Clube no Rainha das Rainhas

Nome: Evelyn Regina Moreira Silva

Idade: 18 anos

Signo: sagitário

Profissão: estudante de Medicina

Peso: 69 Kg

Altura: 1.77 m

O que gosta de fazer: praticar esportes, viajar e dançar

Um sonho: participar do Rainha das Rainhas

Instagram: @_evelynmoreira_

Estilista: Zandro Gurjão

Coreógrafo: Lombras

O Rainhas das Rainhas 2024 acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão será exclusiva do Oliberal.com. O concurso tem patrocínio do PopBank.