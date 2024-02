Rainha das Rainhas 2024: Lídia Negrão, candidata do Clube dos Advogados, participa de live; vídeo

Começou nesta quinta-feira (8) a Maratona Rainhas 2024 com as duas primeiras lives com candidatas do maior concurso de beleza e fantasia do Norte do País: o Rainha das Rainhas 2024. A ordem das representantes dos clubes foi definida por meio de um sorteio

Lídia Negrão, do Clube dos Advogados, foi a segunda participante da live. A estudante de medicina é apaixonada por esportes. Além de praticar hipismo, ela ama voleibol, handebol e basquete. Focada na vida acadêmica, Lídia faz no RR a sua estreia em concursos de beleza.

VEJA MAIS

“A base de qualquer esporte é a disciplina. Isso, aliado ao treino, te levam onde você quer chegar. A gente pode fazer o que quiser, basta se exercitar, focar naquilo, traçar uma meta e seguir um plano para chegar até lá. O meu é ser Rainha das Rainhas. Acho que a disciplina me ajuda muito nisso e ela está presente em todos os esportes que pratico”, destaca a candidata.

Os ensaios para o RR começaram há dois meses. Lídia conta que aproveitou as férias acadêmicas para viver intensamente esse sonho. Para a preparação, ela conta que tinha de duas a três horas diárias de ensaio.

A jovem tem se jogado de cabeça no concurso. Lídia confessou, ainda, que manteve o segredo de que seria candidata e que muitos amigos seus ficaram felizes ao saberem que ela estava realizando esse sonho.

Ela foi a primeira candidata a ser apresentada no RR 2024.

“Queria agradecer primeiramente a Deus, que tem me dado forças para perseguir o meu sonho; ao meu pai, que sempre fez tudo por mim e é meu maior apoiador; ao meu namorado por ser tão colaborativo; aos meus profissionais, Dr. Yuji, Dr. Claudemir e David Cunha, e também agradecer a minha torcida, ao Grupo Liberal e à minha equipe, que tem me deixado tão confiante pra enfrentar os palcos”, finaliza a estudante.

O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense.

Este ano, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, que terá transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping e no ingressosa.com.

Live RR

Ao longo das próximas semanas serão realizadas cinco lives no perfil do @rainhas_2024 no Instagram, com o número de candidatas variando entre duas ou três por dia, nos seguintes horários: 19h, 20h e 21h.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. Serão 15 minutos para o bate-papo e, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos.

Acompanhe as datas:

08/02 - Fernanda Costa (Assembleia Paraense) e Lídia Negrão (Clube Dos Advogados)

12/02 - Heloysa Ferreira (Clube De Engenharia), Ana Maria Marquês (Tênis Clube) e Vitorya Nascimento (Bancrevea)

13/02 - Taís Brito (Paysandu Sport Club), Letícia Moraes (Casota) e Ana Karina Rodrigues (Grêmio Literário Português)

14/02 - Giselly Leite (Guará Acqua Park), Evelyn Silva (Pará Clube) e Alyce da Costa (Clube Do Remo)

15/02 - Natália Leão (Cassazum) e Ingrid Lopes (Tuna Luso Brasileira)