Rainha das Rainhas 2024: saiba tudo sobre a apresentação da candidata do Tênis Clube

A candidata ao Rainha das Rainhas 2024 do Tênis Clube, Ana Maria Marques, de 20 anos, nasceu em Breves, no Marajó, onde é voluntária em projetos sociais. Atualmente acadêmica do curso de serviço social, Ana Maria já venceu vários concursos de beleza.

A fantasia é “Arroboboi Oxumaré - saudação ao senhor do arco-íris”. Oxumaré é uma divindade responsável por perpetuar a vida, podendo tomar a forma de homem, mulher ou serpente. Senhor da movimentação climática, é responsável pela criação do arco-íris que fica entre o céu e a terra.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas ao vivo.

VEJA MAIS

Como é e o que tem na fantasia da candidata do Tênis Clube

O corpo da fantasia faz alusão a uma armadura que reflete as cores do arco-íris. Na cabeça, a candidata tem um capacete e uma trança que simbolizam a metamorfose do homem em serpente. O resplendor traz, o arco-íris, a serpente e potes de ouro, simbologias de prosperidade, permanência e riqueza do orixá Oxumarê. A criação é de Júnior Manzinny e Eliedson Ramos. A coreografia é de Everton Magalhães e a maquiagem de Kew Costa.