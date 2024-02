Rainha das Rainhas 2024: Ingrid Kácia, representante da Tuna Luso, participa de live; vídeo

No último dia de Maratona Rainhas 2024, quatro candidatas participam, da rodada de lives nesta quinta-feira (15). A primeira a abrir o cronograma, foi Ingrid Kácia, representante da Tuna Luso Brasileira. Em entrevista às redes sociais do Grupo Liberal, ela falou sobre a sua trajetória e a rotina de uma candidata ao Rainha das Rainhas, o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do País.

Nesta quinta-feira (15), mais concorrentes vão revelar suas expectativas e contar como está sendo a preparação para o grande dia em lives individuais com duração de 15 minutos cada.

Ingrid Kácia, tem 22 anos, e está sendo moldada para ser candidata ao RR desde criança, quando seus padrinhos Ocir Neto e Junior Manzinny levaram para ela essa possibilidade. Sua estreia em concursos de beleza foi no Rainha das Rainhas Mirim, aos 11 anos, e também do participou do Rainha das Rainhas Teen, aos 13 anos.

“Desde 2012, no RR Mirim meus padrinhos já me avisam para eu me preparar para o RR oficial. Aí eles me trouxeram para o Teen, em 20 14, no ano passado o Ocir, que não está mais entre nós, falou: ‘Ingrid, ano que vem é tu, chegou a tua vez, vai te preparando, vai para a academia. Então desde o ano passado já venho me preparando”, relembra.

A candidata destaca a sua representatividade negra. Ingrid afirma que faz questão de sempre aperfeiçoar a sua beleza negra para inspirar. Ela possuí 19 títulos nacionais de Beleza e dança, e sobe ao palco do maior concurso de beleza e fantasia do estado para realizar o seu maior sonho.

“Sempre falo que o RR é um conjunto que faz chegar à perfeição. É um conjunto de beleza, dança, fantasia e surpresas. Acredito que a dança vai me ajudar muito nesse concurso, por conta dos movimentos. Já tenho uma vivência de palco, assim como na dança desde criança, vai me ajudar muito”, pontua Ingrid.

O concurso Rainha das Rainhas 2024 tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Em 2024, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressosa.com.

Live RR

As lives são realizadas no perfil do @rainhas_2024 e @oliberal no Instagram e teve o número de candidatas variando por dia.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. São 15 minutos para o bate-papo, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos. Com horários definidos entre 18h e 21h.