Rainha das Rainhas 2024: saiba tudo sobre a apresentação da candidata do Cassazum

A candidata do Cassazum ao Rainha das Rainhas 2024 é Natália Leão. A jovem tem 27 anos, é professora, desenvolve atividades de cultura e projetos sociais. Natália é também dançarina e já participou de 17 concursos de beleza. Ela tenta o título de Rainha das Rainhas com a fantasia “Ipupiara, a guardiã da Amazônia”.

Na história, Ipupiara é um ser místico das águas amazônicas, considerada uma deusa pelos indígenas e defensora da natureza. Surge disfarçada de uma bela mulher, camufla-se, mergulha e emerge das profundezas de rios e igapós. Os pássaros anunciam sua chegada.

Como é e o que tem na fantasia da candidata do Cassazum

O corpo da fantasia foi inspirado na criatura enigmática da Amazônia retratada no filme “A Forma da Água”. O resplendor reflete os mistérios do bioma amazônico e foi adornado com plumas, rabos de galo e penas de faisão. A maquiagem é a personificação do próprio ser. A criação é do estilista Zandro Gurjão, com coreografia de Luan Branche e maquiagem de Carlos de Moraes.