Rainha das Rainhas 2024: Fernanda Costa, candidata da Assembleia Paraense, participa de live; vídeo

A Maratona Rainhas 2024 foi aberta nesta quinta-feira (8) com as duas primeiras lives com as candidatas ao concurso Rainha das Rainhas 2024. A ordem das representantes dos clubes foi definida por meio de um sorteio.

Fernanda Costa, candidata da Assembleia Paraense, foi a primeira participante da live. A jovem de 21 anos, falou sobre suas expectativas, agenda e rotina que antecedem o concurso. Fernanda revelou que como ela sempre sonhou em estar no RR, não existiu um momento exato para que essa preparação ocorresse, já que ela sempre tinha esse foco.

“Como eu sempre quis ser Rainha, não tenho como apontar um período especifico em que comecei a me preparar. Eu sempre vim me preparando em tudo que fiz ao longo do tempo, todas as aulas de dança e interpretação que eu fiz, tudo isso foi se agregando até o momento de hoje”, explicou a candidata.

Fernanda é recém graduada em odontologia, mas também é formada pela escola de atores Wolf Maya-SP. Além disso, a jovem é bailarina com certificação pela Royal Academy of Dance.

"O RR tem uma importância muito grande na minha vida, porque é um sonho que eu trago desde a infância, que nunca deixei morrer em mim. E hoje, me vendo aqui realizando esse sonho, chega a ser até uma lição, porque percebo tudo que eu sonho e almejo, eu posso alcançar! Os adultos têm muito isso: ‘ah é um sonho de criança, é besteira’. Não é besteira! Acredito muito que ainda vou alcançar tudo o que desejo, e isso aqui é uma prova", disse.

O concurso tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense.

Em 2024, 13 candidatas vão disputar o maior titulo do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressosa.com.

Live RR

Ao longo das próximas semanas serão realizadas cinco lives no perfil do @rainhas_2024 no Instagram. Com o número de candidatas variando por dia, entre duas ou três.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. São 15 minutos para o bate-papo, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos. Com horários definidos em 19h, 20h e 21h.

Acompanhe as datas:

08/02 - Fernanda Costa (Assembleia Paraense) e Lídia Negrão (Clube Dos Advogados)

12/02 - Heloysa Ferreira (Clube De Engenharia), Ana Maria Marquês (Tênis Clube) e Vitorya Nascimento (Bancrevea)

13/02 - Taís Brito (Paysandu Sport Club), Letícia Moraes (Casota) e Ana Karina Rodrigues (Grêmio Literário Português)

14/02 - Giselly Leite (Guará Acqua Park), Evelyn Silva (Pará Clube) e Alyce da Costa (Clube do Remo)

15/02 - Natália Leão (Cassazum) e Ingrid Lopes (Tuna Luso Brasileira)