Rainha das Rainhas 2024: saiba tudo sobre a apresentação da candidata do Guará Acqua Park

Giselly Geise tem 23 anos e encarna “Mani”: a lenda viva na mesa dos paraenses que fala sobre a mandioca e as delícias do Pará que são encontradas no mercado do Ver-o-Peso

Heloá Canali