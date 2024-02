Rainha das Rainhas 2024: veja quando é, onde assistir ao vivo e o horário do concurso

O concurso Rainha das Rainhas 2024 inicia às 20h desta sexta-feira (23/02) na sede campestre da Assembleia Paraense, no bairro de Souza. Em sua 76ª edição, o evento contará com transmissão ao vivo pelo portal O Liberal. Confira o horário e onde acompanhar o concurso ao vivo!

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas.

Onde assistir o Rainha das Rainhas 2024 ao vivo

Na edição de 2024, o concurso Rainha das Rainhas terá transmissão ao vivo pelo portal O Liberal, a partir das 20h. O evento também pode ser acompanhado pelas redes sociais e canais de rádio de O Liberal.

Que horas começa o Rainha das Rainhas 2024

O sorteio da ordem de apresentação das candidatas inicia às 20h. O desfile está programado para começar às 21h, podendo atrasar de acordo com eventuais necessidades e imprevistos.

Quem foi a vencedora do Rainha das Rainhas de 2023?

Monã Vianna, do Iate Clube de Santarém, foi a Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense 2023. A Rainha estará no evento desta sexta-feira a fim de passar sua faixa para a mais nova soberana.

Qual a origem do Rainha das Rainhas?

O Rainha das Rainhas foi realizado pela primeira vez no carnaval de 1947 com o objetivo de amenizar desavenças políticas na sociedade paraense. Produzido pelos jornalistas Ossiam Brito e Isaac Soares, o concurso original ocorreu no Clube dos Aliados e reuniu candidatas de oito clubes, oriundos de diversos grupos sociais paraenses.