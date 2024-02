Rainha das Rainhas 2024: saiba tudo sobre a apresentação da candidata do Clube dos Advogados

A candidata ao Rainha das Rainhas 2024 do Clube dos Advogados é Lídia Negrão, de 23 anos. Estudante de Medicina e apaixonada por animais e praticar musculação. Ela vem com a fantasia “Máuna Loa, o fenômeno do Havaí”. Inspirada na mitologia havaiana, ela conta a história sobre o duelo entre duas irmãs na luta pelo mesmo amor.

A deusa Namáka, rainha dos mares e exímia na arte da dança; e a “Deusa Pele”, rainha do fogo e dos vulcões, disputam e desencadeiam erupções vulcânicas, responsáveis por dar origem a ilha do Havaí.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas ao vivo.

Como é e o que tem na fantasia da candidata do Clube dos Advogados

O corpo da fantasia é o traje estilizado das dançarinas da grande ilha, ornamentado com flores típicas da região. O resplendor revela os elementos cultuados por cada deusa, adornado com plumas, rabos de galo e penas de faisão. A maquiagem, feita por Augusto Brito, faz referência à imensidão azul do pacífico e às belezas tropicais do Havaí. O estilista é Zandro Gurjão e a coreografia de Luan Branche.