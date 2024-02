Rainha das Rainhas 2024: Heloysa Rodrigues, do Clube de Engenharia, participa de live; vídeo

Nesta quinta-feira (15), último dia da Maratona Rainhas 2024, quatro candidatas participaram da rodada de lives. A terceira a ser entrevistada pela repórter Bruna Dias no bate-papo ao vivo transmitido pelas redes sociais do Grupo Liberal foi Heloysa Rodrigues, representante da Clube de Engenharia. Ela falou sobre a sua trajetória e a rotina de uma candidata ao maior concurso de beleza e fantasia do Norte do País.

Ainda nesta quinta, mais uma concorrente, a última a participar da Maratona Rainhas 2023, vai revelar suas expectativas e contar como está sendo a preparação para o grande dia.

Heloysa Rodrigues tem 26 anos e é de Fortaleza, no Ceará, mas, diz que é paraense de coração e se sente muito feliz em morar no Pará há mais de três anos, pois foi o estado que a acolheu.

“Estou com uma ansiedade boa, com o coração feliz der estar participando. Esse concurso grandioso mudou muito a minha vida, minha rotina e minha questão do convívio social com as pessoas. Antes do processo do RR eu era uma pessoa muito tímida, mas conseguir vencer essa timidez. Hoje me sinto mais confiante, mais feliz e muito bem comigo mesma”, conta Heloysa.

A candidata é estudante de nutrição, ama praticar esportes e musculação. Uma das curiosidades de Heloysa é que ela é ex atleta de fisiculturismo e Muay thai, o que tem lhe ajudado nesses dias que antecedem ao desfile esperado pelo público.

“Eu adquiri muita disciplina nesses esportes e isso está me ajudando muito na preparação. Em qualquer processo é necessário ter disciplina, e isso tem sido fundamental para mim, porque não é fácil. A rotina é bem puxada e pesada”, pontua a candidata.

O concurso Rainha das Rainhas 2024 tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Este ano, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressosa.com.