Rainha das Rainhas 2024: saiba tudo sobre a apresentação da candidata do Clube de Engenharia

A candidata do Clube de Engenharia ao Rainha das Rainhas 2024 é Heloysa Rodrigues, de 26 anos. Ela é estudante de nutrição, gosta de praticar esportes e fazer musculação, sendo, inclusive, ex-atleta de fisiculturismo e muay thai. Ela veste a fantasia “She-ra, a princesa do poder”.

She-ra é o alter ego da princesa Adora, irmã gêmea do príncipe Ádam, o He-man. Diante de Grêyskol, ergue a espada do poder e se torna a guerreira que irá libertar o planeta Etérnia do seu tirano. Possui a capacidade de se comunicar telepaticamente e na tentativa de dominar seus próprios poderes transforma seu cavalo em um leal unicórnio alado.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas ao vivo.

Como é e o que tem na fantasia da candidata do Clube de Engenharia

O corpo da fantasia é a estilização do traje de She-ra, bordado com canutilhos, cristais e pedras semi-preciosas. O resplendor é a réplica do castelo de cristal e traz plumas e penas de faisão. A maquiagem foi inspirada na energia e na luminosidade emanadas pelo castelo quando acontece a transformação de Adora. O estilista é Zandro Gurjão, com coreografia de Luan Branche, cabelo e maquiagem de Carlos de Moraes.