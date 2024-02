Rainha das Rainhas 2024: saiba tudo sobre a apresentação da candidata do Remo

Alice Gabrielle Costa, candidata do Clube do Remo ao Rainha das Rainhas 2024, tem 27 anos, é enfermeira por formação, pós-graduada em harmonização facial, empresária e apaixonada por moda. Já participou de concursos de beleza.

Ela vem com a fantasia “Victus in Glorius”, Niki para os gregos e Vitória para os romanos, a deusa que personifica a força, estratégia, vitória e velocidade. A personagem é representada por uma mulher alada e os símbolos olímpicos significam o triunfo de vitória!

O que tem e como é a fantasia da candidata do Clube do Remo

No resplendor existem asas e caxemira rebuscados em ouro, pedras e cristais. No corpo: a representação da imagem estilizada da deusa Niki, exposta no museu do Louvre, em Paris. Na cabeça tem uma grinalda em pontas aladas, cristais, murano e ourivesaria. O estilista é João Bosco Maia Neto. A coreografia de Leona Isabela.

e o visagismo de Ailton Guedes.