Rainha das Rainhas 2024: saiba tudo sobre a apresentação da candidata do Pará Clube

Evelyn Moreira é uma das candidatas mais jovens do concurso deste ano, com 18 anos, ela é estudante de Medicina e uma entusiasta da literatura brasileira. A personagem que ela traz é a “Ninféa nouchali, a deusa lótus”, a flor mais adorada pelos indianos.

A história conta que as folhas que a acolhem estão associadas aos desejos carnais e a flor imaculada que desabrocha em busca de luz é a promessa de elevação espiritual. Em forma de botão, essas flores simbolizam as infinitas possibilidades do homem e, enquanto aberta, representa a criação do universo.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas ao vivo.

VEJA MAIS

Como é e o que tem na fantasia da candidata do Pará Clube

O corpo da fantasia é traduzido em pétalas que inspiram as dançarinas da Índia. O resplendor contempla a milenar cultura indiana. Já a maquiagem, assinada por Augusto Brito, faz alusão à feminilidade e à sutileza, marcantes da deusa Lákishimi, a mais bela do hinduísmo. A criação é do estilista Zandro Gurjão e a coreografia de Luan Branche.