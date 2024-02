Rainha das Rainhas 2024: Gabrielle Costa, representante do Clube do Remo, participa de live; vídeo

No último dia de Maratona Rainhas 2024, quatro candidatas participaram da rodada de lives nesta quinta-feira (15). Fechando o cronograma, Gabrielle Costa, representante do Clube do Remo, bateu um papo ao vivo nas redes sociais do Grupo Liberal. Ela falou sobre a sua trajetória e a rotina de uma candidata ao Rainha das Rainhas, o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do País.

Gabrielle Costa, tem 27 anos, é enfermeira por formação e pós graduada em Harmonização facial, e atua também como empresária. Ela praticou balé clássico por oito anos, coleciona títulos de beleza.

A candidata tem se preparado para o RR há pouco mais de um ano e meio, quando resolver fazer uma mudança na sua vida. Gabrielle emagreceu 25 quilos e passou a se dedicar a atividades que ajudassem no concurso.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Rainha das Rainhas 2024: Princesas de 2023 falam dos frutos colhidos após o concurso]]

“Sempre falei que um dia ia ser candidata do Rainhas, só não sabia como. Entrei em um processo para estar onde estou hoje, foi a meta Rainha. Há um ano e meio para mim era quase impossível estar no concurso. Eu fui em busca disso, que é ser uma pessoa extremamente determinada. Quando eu traço uma meta, enquanto eu não consigo finalizar, não sossego. É uma dica que eu dou: seja determinada e focada, que você vai realizar seu sonho, seja ser Rainha ou o que quer que seja”, contou a candidata remista.

Com tanta determinação, Gabrielle até se emociona ao falar sobre o concurso e tudo que ele representa para ela. Afinal, o Rainha das Rainhas é o seu sonho de infância.

“Hoje não estou nervosa, para falar a verdade, pode ser que no dia a ficha caia e eu fique. Se eu ficar entre as cincos a minha perna vai tremer tanto, ninguém me olhar, por favor! Como estar nas redes sociais, fazer vídeo e foto, é muito comum, para mim quebra o protocolo de estar envergonhada e nervosa, pode ser que mais para frente o nervosismo bata, mas até hoje estou tranquila”, explica Gabrielle.

O concurso Rainha das Rainhas 2024 tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Em 2024, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressosa.com.

Live RR

As lives foram realizadas no perfil do @rainhas_2024 e @oliberal no Instagram e teve o número de candidatas variando por dia.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. São 15 minutos para o bate-papo, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos. Com horários definidos entre 18h e 21h.