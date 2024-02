Rainha das Rainhas 2024: saiba tudo sobre a apresentação da candidata do Bancrévea

A candidata ao Rainha das Rainhas 2024 do Bancrévea Vitorya Lima é formada como técnica de enfermagem, já participou de concursos de beleza e gosta muito de dança. Ela chega ao palco com a fantasia “Deusa Pele”, a deusa dos vulcões, do fogo, da destruição, da criação da terra e da dança sagrada.

A história conta que “Pele”, “imigrou-se” para o Havaí com a colonização polinésia, onde fez sua morada no centro do vulcão Kilauêa, sendo incorporada à mitologia havaiana. Hoje, ela é a divindade mais conhecida e reverenciada do local.

O corpo e a cabeça da fantasia fazem referências à dança hula e a dança tribal da cultura havaiana. A frente do resplendor representa a paisagem tropical do Havaí e a deusa do fogo. Já a parte de trás, remete a um vulcão e sua erupção.

A criação da fantasia e da coreografia são de André Chagas. A maquiagem é assinada por Gabriel Bogoevíque.