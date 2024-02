Rainha das Rainhas 2024: nos bastidores, as candidatas mostram a fé como parte fundamental

O Rainha das Rainhas é sempre um momento de muita superstição e muita ansiedade! Nos bastidores, as candidatas falam sobre como fazem "aquela fezinha" para dar uma dose extra de confiança.

Confira os bastidores do Rainha das Rainhas.

Ana Maria Marques, rainha do Tênis Clube, diz que é devota de Nossa Senhora de Nazaré e se apega a fé na hora da apresentação. No grande dia, a candidata vai usar um pedaço da corda do Círio de Nazaré como amuleto. “Eu ando sempre com o meu pedaço da corda, como forma de proteção e também como um elemento que me dê uma força a mais na hora da apresentação. Isso me lembra o amor pela minha família e de Deus por mim”, disse a candidata.

"Nazinha" também é a padroeira da candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português, Ana Karina Rodrigues, também é muito devota de Nossa Senhora de Nazaré e carrega, nesse momento tão especial, uma imagem da santa padroeira na fantasia. “Ela me acompanha sempre e hoje não poderia ser diferente, ela veio junto na minha fantasia para me dar a força que preciso e já entrar no palco como uma rainha”, afirmou mostrando o elemento de fé da fantasia.

Ana Karina Rodrigues também é devota de Nossa Senhora de Nazaré (Ivan Duarte / O Liberal)

E a fé não vem só na hora de subir no palco. A candidata do Cassazum, Natália Leão, revelou que além da grande trajetória de preparação para o concurso, ela também fez uma rotina de novenas como forma de aumentar o foco nessa etapa. "Eu fiz uma promessa para ter força e garra para chegar até aqui. Fiz a novena de Nossa Senhora do Carmo, com o Frei Gilson, às quatro da manhã", disse. E completou: "Esse momento me desafiou várias vezes e se não fosse isso, não teria chegado até aqui. Só de manter o foco e estar aqui hoje, já me sinto vitoriosa".

Natália Leão conta que fez até novena para Nossa Senhora do Carmo (Ivan Duarte / O Liberal)

