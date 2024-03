BBB 24: Marcus Vinicius desembarca em Belém ao som de música regional e fãs; imagens

A mesma energia que o paraense Marcus Vinicius entregou nas festas do Big Brother Brasil 24, os seus familiares e amigos demonstraram no desembarque dele em Belém, na noite desta quarta-feira (28).

Ao som de Manu Bahtidão e Joelma tocando alto em uma caixa sonora, dezenas de pessoas se posicionaram no desembarque do Aeroporto Internacional de Belém. Uniformizados, com faixas, "mamãe sacode" e com muita alegria, a torcida do ex-BBB chamou a atenção das pessoas que passavam por lá, que também se aglomeraram para esperar o paraense famoso e bater uma foto.

“Que loucura é essa! Não estou acostumado ainda, sou zero Camarote, sou Pipoca mesmo. Estou nervoso, mas feliz. É muito gostoso saber que eu não estou cancelado, que as pessoas gostam de mim de alguma forma. Só não estou rico ainda, mas vamos correr atrás dele milhão aqui fora”, disse o agora ex-BBB Marcus Vinicius.

Trajetória no BBB

Marcus Vinicius foi o oitavo eliminado do BBB 24. No Paredão ele disputou a preferência do público com Davi e Isabelle, dois fortes candidatos ao prêmio dessa edição. “Não fiquei aliviado com a minha saída, queria estar lá até agora (risos). Mas eu até brinco, que se eu ganhasse R$ 10 de cada pessoa que fala que não era para ter saído, já tinha garantido o meu milhão. Onde eu chego não escuto nada de ruim, de verdade, só coisa boa, e isso é muito bom, reconfortante. Mas como bom competidor que sou, queria ter ficado mais um pouco. É muito bom a gente sair, sentir o carinho das pessoas, gente que se identifica com você. Estou muito feliz”, pontua.

VEJA MAIS

O paraense mostrou segurança no jogo e como um fã do programa se entregava nas provas e festas, além disso, ele descobriu diversas vezes as dinâmicas que ocorreriam em determinados momentos do reality. Como o dia que tocou o Big Fone. Inclusive, ele foi o primeiro participante a atender o objeto.

“Pelo que eu estou vendo acho que a galera gostou e curtiu a minha participação e também foi a primeira vez que tinham dois paraenses. A gente já se conhecia e curtiu muito aquela casa e Alane continua dando o nome dela lá. Mas tentei entregar uma pessoa que tem caráter, visão de jogo, que quer crescer na vida, batalhar e conquistar o que é seu. Foi rápido demais, quero uma repescagem? Talvez (risos). Mas estou muito feliz com o que aconteceu até aqui”, avalia Marcus.

Marcus Vinicius desembarca em Belém após eliminação no BBB 24 (Fotos: Claudio Pinheiro)

O ex-BBB tentou por 13 vezes entrar no reality, mesmo com uma participação pequena, pouco mais de um mês, agora o paraense colhe os frutos de ter se tornado um personagem importante desta edição.

Em Belém, Marcus se prepara para comer as delícias que a capital tem, além de matar a saudade dos seus. “Eu amo a culinária daqui, vir à Belém, eu vinha antes pelo menos duas vezes ao mês. Agora voltei diferente com as pessoas olhando para mim (risos). Mentira! Eu gosto de aparecer, sim, como eu dizia para o pessoal da casa: se não gosta de aparecer, não estava no Big Brother, então para com essa frescura! Vamos curtir”, finaliza o paraense.