Hadballa afirma que BBB 23 'acabou sem vencedores', após eliminação de Ricardo Alface

O ex-BBB Hadballa afirmou em vídeo que o BBB 23 “acabou sem vencedores”, após a divulgação da eliminação de Ricardo Alface, que foi o escolhido pelo público para sair do reality show no Paredão desta quinta-feira (21). Para o paraense, Larissa, Aline, Bruna Griphao e Amanda, as quatro participantes que permanecem na disputa, não mostraram qualidades para continuarem.

“O Big Brother acabou hoje e não temos vencedores. Galera, é o seguinte: das quatro que foram para final hoje; uma é planta, a outra já tinha sido eliminada, não era para ter voltado e a outra, antipática; a outra...que só dormiu, só ficou deitada. Fazer o quê? O povo gosta disso”, disse Hadballa em um vídeo publicado nas redes sociais.

