Copa do Mundo 2022: apesar de não confirmar mudanças, Tite deve mexer nos titulares contra Camarões

Depois da vitória sobre a Suíça e a classificação garantida à próxima fase da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira deve passar por alguns ajustes na formação titular do último compromisso na primeira fase, contra a seleção de Camarões. O jogo desta sexta-feira (2) será o momento para o técnico Tite avaliar o time, depois de perder Danilo e Neymar ainda na primeira partida.

Embora tenha vencido a Suíça, o Brasil teve momentos de instabilidade no time, que muitos acreditam ser pela falta de rodízio de atletas. Dos 26 convocados, 19 estiveram em campo. Ainda não estrearam até aqui os dois goleiros reservas Ederson e Weverton, o lateral-direito Daniel Alves, o zagueiro Bremer, os meias Fabinho e Everton Ribeiro, além do atacante Pedro.

Durante a coletiva após o jogo, Tite fez um rodeio, mas deixou no ar a possibilidade de mudança no time. "O contexto é muito abrangente, que vai desde a qualidade técnica e individual dos atletas, até um processo todo de trabalho. Vai do conhecimento, do preparo, e aí vem toda a comissão técnica para cuidar dos atletas e fazer os trabalhos táticos. É bastante complexo", disse.

O principal ponto de discordância vem sendo na criação de jogadas. Sem Neymar em campo, Tite optou por colocar Fred na função de adiantar Paquetá, sem sucesso. Logo depois do intervalo o treinador sacou o meia para a entrada de Rodrygo. Ainda sem resultado, foi a vez de Fred sair para o lugar de Bruno Guimarães. A partir daí, o time passou a criar mais, até chegar ao gol de Raphinha.

Na visão do auxiliar técnico da seleção, é provável que o time passe por ajustes ao longo da competição, principalmente com um elenco bastante diversificado. "A gente tem o privilégio de ter um elenco muito qualificado. Essas opções de reposição nos dão trabalho às vezes até para eleger o atleta. Porém, a confiança é muito grande. Parte da nossa etapa foi cumprida, temos que parabenizar a comissão técnica", destaca César Sampaio.

Entre os jogadores, a ideia é bem apreciada. O capitão do time, o zagueiro Thiago Silva defende a possibilidade, que tende a aumentar o desempenho individual e dar ritmo de jogo na reta final da Copa do Mundo. "Não só falando dos que entraram, mesmo os que estão no banco têm pensado positivo, a preparação tem sido boa, porque eles nos propõem dificuldades nos treinos. Talvez seja uma boa oportunidade de provar a outros jogadores que jogaram menos minutos ou ainda não jogaram", avalia.

A partida contra Camarões acontece nesta sexta-feira (2), a partir das 16 horas (Brasília), no estádio Lusail. A seleção lidera o grupo G, com seis pontos, seguido de Suíça, com três, Camarões e Sérvia, com um ponto cada.