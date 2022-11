Copa do Mundo 2022: Alex Sandro faz exames, detecta lesão no quadril e não enfrenta Camarões; veja

A seleção brasileira tem mais um desfalque na primeira fase da Copa do Mundo. Desta vez, o lateral-esquerdo Alex Sandro foi vetado pelo departamento médico, após exames de imagem e ressonância detectarem uma lesão muscular no quadril. A informação foi confirmada pelo médico da delegação, Rodrigo Lasmar.

"Sobre o jogo de ontem, o Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo e não teve condições de continuar na partida. Pela manhã ele foi reavaliado e fez um exame de imagem e ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. Ele não terá condições de jogo na próxima partida contra Camarões", disse.

Alex Sandro foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo, na partida entre Brasil e Suíça, vencida pelos brasileiros por 1 a 0. O atleta deu lugar a Alex Telles e saiu reclamando de dores na região do quadril. Embora não tenha demonstrado preocupação, os exames apontaram para uma lesão que o obriga a ficar de fora por pelo menos uma partida.

Neymar e Danilo

No boletim médico divulgado nesta terça-feira, Rodrigo Lasmar também comentou a situação dos dois outros atletas que estão de fora: Neymar e Danilo estiveram na estreia, mas foram sacados por conta de lesões musculares.

"Danilo e Neymar continuam no processo de recuperação de suas lesões no tornozelo, cada um com uma abordagem diferente, pois são lesões diferentes. O Neymar apresentou um episódio de febre, que já está controlado e não interfere no processo de recuperação do tornozelo", disse.

Assim, o técnmico Tite ganha mais um problema para o jogo contra Camarões, o último da fase de grupos, da qual o Brasil é o líder do grupo G, com seis pontos. "Hoje, na nossa reunião diária, nós passamos então que esses três atletas não estarão disponíveis para o próximo jogo, contra a Seleção de Camarões"