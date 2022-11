Data consciente

1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a Aids, uma oportunidade de combater o preconceito na sociedade.

Cultura itinerante

A Fundação Cultural do Pará promove a literatura com expedição em Belterra e Santarém até 2 de dezembro.

Tite, técnico da Seleção Brasileira (J. Bosco)

'Sentimos sim a falta do Neymar porque ele tem um poder criativo muito grande'

TITE, ao reconhecer que a seleção sente falta de seu principal jogador porque o camisa 10 “tem atributos diferentes”. Mas o técnico destacou que os outros atacantes deram e vão continuar dando conta do recado. Neymar continua em tratamento da lesão ligamentar lateral em seu tornozelo direito.

HOSPITAL

DISPENSAS



Conforme antecipado pela coluna, a redução na capacidade de atendimentos no Hospital Santa Maria, um dos maiores de Ananindeua, já está causando prejuízos aos pacientes. O hospital bateu o martelo com força para este final de mês, com redução de 70% do seu corpo de técnicos de saúde. Já os médicos, todos de empresas terceirizadas, tiveram as escalas reduzidas drasticamente nas últimas duas semanas. E a tendência é de novos cortes durante o mês de dezembro. Nos últimos dias, as manhãs na porta do hospital na avenida Independência têm sido de grande aglomeração de pacientes em busca de atendimento.

IMPOSTO

MUDANÇA



Será votado hoje no plenário da Assembleia Legislativa do Pará, o projeto de autoria do Executivo Estadual que altera a lei que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). A principal mudança será na alíquota padrão, que subirá de 17% para 19%. O projeto já recebeu parecer favorável nas comissões da casa.

CAMPANHA

AFTOSA



Com um rebanho cadastrado de 25,3 milhões de cabeças de gado, o Pará espera vacinar pelo menos 10 milhões de cabeças, entre bovinos e bubalinos, na última campanha, que foi prorrogada nacionalmente até 17 de dezembro. No Pará, a campanha deve chegar a 103 mil propriedades, distribuídas em 127 municípios, vacinando animais com idade entre zero e dois anos.



COBERTURA



A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) diz que, com o prazo encerrando em 17 de dezembro, a notificação poderá ser feita até o dia 24 do mesmo mês.

Multa

O produtor que não notificar a vacinação estará sujeito à multa de valor variável, de acordo com a quantidade de animais. O Pará é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como ‘Estado livre da febre aftosa com vacinação’, e sempre ultrapassa a meta da OIE, que é de 90% de cobertura vacinal em animais e propriedades, exigida para áreas com a certificação.

CULTURA

TRANSIÇÃO



A ex-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Cultura e titular Secretaria de Cultura do Pará, Ursula Vidal vai integrar a transição do governo na área da Cultura. Ursula Vidal será responsável pela articulação na Amazônia, sistematizando contribuições e diagnósticos, além de acompanhar o trabalho técnico do grupo em Brasília. Ursula não confirma ter recebido convite para integrar o novo governo, a partir do ano que vem.

MULHER

IGUALDADE



O Tribunal Regional do Pará inaugura hoje a Sala da Ouvidoria da Mulher do Tribunal. A Ouvidora Nacional da Mulher e juíza auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tânia Regina Silva Reckziegel, participa do evento. A inauguração conta também com a presença da presidente do TRE do Pará e da juíza Rosa Navegantes, ouvidora da mulher do tribunal. A Ouvidoria da Mulher foi criada em agosto deste ano para receber denúncias relativas à violência contra a mulher, violação de direitos políticos e contra a igualdade de gênero. O órgão terá a missão de encaminhar as denúncias aos órgãos competentes e propor iniciativas relacionadas à igualdade de gênero.

COMITIVA

QUILOMBOS



Uma delegação de 15 representantes da Cáritas Alemanha circulou por Abaetetuba e Belém, durante a última semana de novembro. A entidade integra uma rede internacional de base da Igreja Católica para assuntos sociais, sendo a mantenedora de grande parte dos serviços assistenciais naquele país europeu. A vinda ao Pará serviu para que a comitiva conversasse diretamente com moradores de comunidades quilombolas e observasse de perto os contextos de atuação da Cáritas Brasileira Regional Norte II nos Estados do Pará e do Amapá. Aqui, são financiados projetos para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e para a proteção das comunidades tradicionais.

EM POUCAS LINHAS

- Assim como na estreia da Seleção na Copa, na partida contra a Sérvia, a TV Liberal obteve novamente a maior audiência do país no jogo Brasil x Suíça, segundo dados prévios para a Grande Belém.



- O prazo para os mototaxistas de Belém realizarem o agendamento online de atendimento para atualização cadastral, que encerraria nesta terça-feira, 29, foi prorrogado até 12 de dezembro.



- O agendamento pode ser feito diretamente pelo site da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).



- A atualização cadastral é obrigatória para conferir as informações dos permissionários referentes a dados pessoais e dos veículos e, ainda, para que a autarquia realize um levantamento de quantos mototaxistas estão ativos no sistema.

- O 58° Encontro Ruralista será aberto nesta terça-feira, 29, com o tema “Alimentar é construir o futuro”, e reunirá produtores rurais e lideranças do agronegócio dos 144 municípios do Pará.

- Profissionais de saúde que atuam na urgência do Hospital Regional Abelardo Santos, de Icoaraci, reclamam da demora na manutenção do único tomógrafo do hospital, que já está há mais de 15 dias sem funcionar.

- Colegas do Grupo Liberal participam hoje, às 15 horas, da missa pelo 7º dia de falecimento do designer Kleiton Pantoja. A celebração será realizada na própria sede do Grupo.

- Será realizada amanhã na Assembleia Legislativa do Estado do Pará sessão especial para entrega da Medalha Paulo Frota de Direitos Humanos.

- Na edição dupla de sábado e domingo (26 e 27), foi publicada de maneira equivocada a foto do desembargador Constantino Augusto Guerreiro no lugar do leitor Constantino Ferreira, em matéria sobre o aniversário do jornal. Pelo erro, pedimos desculpas.