Copa do Mundo de 2022: Danilo se aproxima de recuperação; Neymar e Alex Sandro fazem hidroterapia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (30) imagens das recuperações de Neymar, Danilo e Alex Sandro, que tratam lesões na Copa do Mundo de 2022. De acordo com a entidade, Danilo está com a recuperação bem avançada e já treina no gramado. Já Neymar e Alex Sandro passaram a realizar atividades de hidroterapia.

VEJA MAIS

Neymar e Danilo se recuperam de lesões no tornozelo sofridas na estreia contra a Sérvia, na sexta-feira (24). Já Alex Sandro machucou o músculo do quadril esquerdo no duelo contra a Suíça, na segunda (28).

Os três estão fora da partida contra Camarões, nessa sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. Eles correm contra o tempo para estarem à disposição nas oitavas de final.