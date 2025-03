Mestre Damasceno comemora nota máxima do samba-enredo da Grande Rio após apuração

Na noite desta quarta-feira (05/03), após a apuração do Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, a equipe Mestre Damasceno usou seu perfil nas redes sociais para expressar sua felicidade ao ver que o samba-enredo da Acadêmicos da Grande Rio recebeu nota máxima. O samba da escola, que conquistou o 2º lugar geral, é assinado por compositores paraenses, incluindo o cantor e compositor natural de Salvaterra, na Ilha do Marajó, no Pará, de 70 anos. “Podemos, Estado do Pará!", comemoraram no post.

A composição foi realizada também em junto a Ailson Picanço, Davidson Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes, que formaram a equipe da escola Deixa Falar, responsável pela música campeã de várias etapas da competição que escolheu o samba-enredo vencedor. A Grande Rio levou para a avenida, na madrugada desta quarta-feira, o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, uma jornada mística pela encantaria das princesas turcas na Amazônia.

Na publicação, a equipe compartilhou uma foto do grupo e escreveu: "O samba-enredo da Grande Rio recebeu nota máxima e isso nos deixou muito felizes! Foi uma longa jornada até aqui. Entre parcerias, conversas, disputas dentro do Pará e depois no Rio de Janeiro, parecia um sonho distante, mas que foi, aos poucos, tomando forma e dando tudo certo, apesar das dificuldades. Com muita humildade e sob as bençãos dos nossos encantados e da nossa Nazinha, agradecemos a @granderio por proporcionar aos paraenses essa oportunidade”.