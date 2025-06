Alane Dias e Francisco Gil celebram primeiro Dia dos Namorados juntos com brega marcante

A paraense e ex-BBB Alane Dias apareceu em clima de puro romance ao lado do cantor Francisco Gil nesta quinta-feira (12), Dia dos Namorados. Nos stories do cantor, os dois surgiram se divertindo enquanto tomavam cachaça ao som de um clássico do brega marcante: “Novo Namorado”, da banda Puro Desejo.

Essa é a primeira vez que Alane e Francisco comemoram a data desde que assumiram o relacionamento. Apesar de manterem a vida amorosa longe dos holofotes, o casal compartilhou momentos de intimidade nas redes sociais. Em um dos registros, Francisco publicou uma selfie dos dois abraçados em frente ao espelho, usando roupas de banho, com direito a um carinho carinhoso do cantor na namorada.

Outro clique que ganhou destaque mostra Alane sentada no colo de Francisco, enquanto recebe um beijo na testa. Na imagem, o filho da cantora Preta Gil aparece de sunga, enquanto a influenciadora paraense usa um biquíni preto. O cantor, que integra o grupo Gilsons, também registrou a bailarina caminhando sozinha pela praia.

Essa não é a primeira vez que Francisco Gil demonstra carinho pela cultura paraense. Além da escolha da música nos stories, o artista já apareceu usando uma camisa do Clube do Remo.

Os rumores sobre o relacionamento começaram ainda no Carnaval, em março, quando os dois foram vistos juntos durante uma viagem com amigos. Desde então, apareceram em momentos públicos, como o segundo show da turnê “Tempo Rei”, de Gilberto Gil, em São Paulo. No início de maio, curtiram juntos uma tarde na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, acompanhados de Sol de Maria, filha de Francisco com a modelo Laura Fernandez.