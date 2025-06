Cantor do hit viral 'Watch Me' é condenado a 30 anos após matar primo; saiba mais

O rapper Silentó, que ficou conhecido mundialmente em 2015 pelo hit viral "Watch Me (Whip/Nae Nae)", se declarou culpado pelo homicídio voluntário e outras acusações relacionadas à morte a tiros de seu primo de 34 anos, em 2021. O rapper alega diagnóstico de doença mental.

Ricky Lamar Hawk, 27 anos, mais conhecido como Silentó, foi condenado a 30 anos de prisão pela morte do primo Frederick Rooks III. A polícia do Condado de DeKalb encontrou Rooks baleado na perna e no rosto nas primeiras horas da manhã de 21 de janeiro de 2021, do lado de fora de uma casa em uma área suburbana próxima a Decatur.

Segundo a polícia, foram encontradas 10 cápsulas de bala perto do corpo de Rooks, e imagens de câmeras de segurança de uma residência próxima mostraram um SUV BMW branco saindo em alta velocidade pouco depois dos disparos. De acordo com testemunhos de familiares de Rooks e Silentó, o rapper havia pegado Rooks em um BMW branco e dados de GPS, além de outras câmeras, colocaram o veículo na cena do crime.

VEJA MAIS



Silentó confessou o crime cerca de 10 dias depois, após sua prisão. Testes balísticos confirmaram que as cápsulas de bala coincidiam com a arma que estava com ele. A condenação foi referente ao crime cometido em 2021 em Atlanta, nos Estados Unidos. Desde fevereiro do mesmo ano ele estava preso provisoriamente aguardando a sentença. Entretanto, Silentó alega sofrer de problemas mentais, o que garantiu uma redução na pena.

Hit viral em 2015

Silentó alcançou a fama ainda adolescente, em 2015, ao lançar o rap "Watch Me" (Whip/Nae Nae), que viralizou mundialmente. Na época, ele ainda estava no ensino médio, mas era responsável pela maior febre de dança mundial nas redes sociais.

Hoje, o videoclipe oficial de Watch Me (Whip/Nae Nae) tem cerca de 1,9 bilhão de visualizações no YouTube. Desde que ficou famoso, porém, o cantor luta contra a depressão e falou diversas vezes sobre o assunto.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com