Conheça 10 doramas mais assistidos pelos brasileiros no Viki (parte 2)

Na continuação da lista de doramas mais assistidos pelos brasileiros na plataforma Viki, algumas produções estão fazendo sucesso entre os fãs. Com estreias recentes, as opções variam de origem. A diversidade inclui K-dramas, C-dramas e até T-dramas.

Dentre seriados, está o C-drama "Jogo do Amor Verdadeiro", também conhecido pelo nome "Game of True Love". Estrelado por He Rui Xian e Fan Zhi Xin, o dorama conta a história de uma jovem que vê sua família sendo destruída aos poucos. Só que ela fará de tudo para assumir o controle de tudo. A direção é por conta de Xi Dao.

Confira o Top-10 de doramas do Viki:

6. Dorama "Fitness na Academia e no Amor"

Sinopse: Uma jovem está tentando superar um término de relacionamento. Por conta disso, ela se matricula numa academia 24h. O lugar é administrado por um ex-campeão de fisiculturismo. Com o tempo, ela passa admirar a forma como o ex-atleta se preocupa com a saúde e o bem-estar.

Elenco: Lee Jun Young e Jung Eun Ji

Número de episódios: 12

Gênero: Comédia Romântica

7. Dorama "O Palácio Assombrado"

Sinopse: O palácio é tomado por espíritos malignos e fantasmas femininos que guardam rancor da família real. Um oficial do governo acaba possuído por uma criatura mítica. Por conta disso, uma jovem é chamada para curá-lo. Só que outros acontecimentos fazem ela ficar por lá por mais tempo.

Elenco: Kim Ji Yeon, Yook Sungjae e Kim Ji Hun

Número de episódios: 16

Gênero: Romance e Sobrenatural

8. Dorama "Minha Querida Secretária"

O T-drama "Minha Querida Secretária" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Um CEO confia na sua secretrária de olhos fechados. Certo dia, ela decide se demitir. Acontece que ela tomava conta tanto da vida pessoal quanto da profissional do seu patrão. Ele passa a acreditar que não a conhece tão bem quanto acreditava. Apesar disso, ele faz de tudo para ela continuar no trabalho e na vida dele.

Elenco: Jes Jespipat Tilapornputt e Bua Nalinthip Sakulongumpai

Número de episódios: 12

Gênero: Comédia Romântica

9. Dorama "Glória Radiante"

Sinopse: Um príncipe da dinastia Daxian propõe um casamento arranjado para tentar desvendar o mistério que envolve o desvio de fundos militares de seu exército. Acontece que conforme ele avança nas investigações, percebe que a família da sua noiva serve como um escudo para tudo o que tem acontecido no reinado.

Elenco: Song Wei Long, Bao Shang En e Dai Lu Wa

Número de episódios: 31

Gênero: Romance, Crime e Mistério

10. Dorama "Jogo do Amor Verdadeiro" ("Game of True Love")

Sinopse: Uma jovem volta do intercâmbio fora do país e encontra a sua família diferente do que quando partiu. O seu irmão adotivo fez de tudo para conseguir o poder da empresa. Além disso, descobre que a noiva do pai é uma antiga rival dela e ex-amente do irmão. Ela terá que correr atrás para assumir a sua posição de direito nos negócios da família. Enquanto isso, se vê num jogo de sedução e traição.

Elenco: He Rui Xian e Fan Zhi Xin

Número de episódios: 56

Gênero: Romance e Drama

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)