Horas antes de show histórico, fãs de Madonna lotam praia de Copacabana

A rainha do pop, Madonna, reúne fãs na noite deste sábado (04) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para o show histórico que irá encerrar a turnê The Celebration Tour. Faltando poucas horas para o espetáculo, os fãs já lotaram a orla da praia para a apresentação que deve ser a maior da carreira da diva.

São esperadas ao menos 1,5 milhão de pessoas na orla para o show gratuito. Com uma super estrutura, o palco deste espetáculo tem 812 m², o dobro do tamanho dos palcos montados nos outros locais por onde a turnê passou. Três passarelas serão usadas pela cantora e dançarinos durante a apresentação.