Bombeira paraense viraliza nas redes sociais após dançar brega no Parárraiá; VÍDEO

Se tem uma coisa que os paraenses não resistem, é um bom brega! E quando uma música marcante toca, até mesmo os profissionais mais sérios se entregam ao ritmo. Prova disso é o vídeo que viralizou nas redes sociais na última semana, mostrando uma bombeira civil dançando "só no caquiado" durante uma um show de aparelhagem.

O vídeo foi compartilhado por Rhobson Leonardo, que aparece dançando ao lado da bombeira, que não teve sua identidade revelada, no show da aparelhagem Carabao, no último dia do Parárraiá. O festival, que reuniu cerca de 100 mil pessoas por dia, foi um verdadeiro sucesso e celebrou a tradição junina paraense com shows de grandes nomes da música regional e nacional. E, claro, não podia faltar as tradicionais aparelhagens, que animaram o público até o fim.

"Eu no meu dia menos paraense", brincou Rhobson na legenda do vídeo. Nas imagens, os dois se divertem ao som de músicas marcantes na versão do brega paraense, como "Te Vejo", da Banda Lamazon, e "Declaração de Amor", da Calcinha Preta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)