Qual BBB Maíra Cardi participou? Veja o antes e depois de Maíra no BBB

A modelo e empresária Maíra Cardi foi uma das participantes do BBB 9, edição que consagrou Max Porto como campeão. Maíra entrou no confinamento aos 25 anos após ser confinada na Casa de Vidro, onde a maioria do público votou e escolheu a sister para entrar na disputa pelo prêmio milionário.

VEJA MAIS

Dentro do programa, a modelo teve uma presença considerada marcante, protagonizando alguns atritos durante o confinamento. Maíra e a participante Francine eram vistas como "rivais" no jogo e tiveram algumas discussões dentro da casa.

Cardi foi a 9ª eliminada do programa com 62% dos votos após enfrentar um paredão duplo com Ana Carolina. Relembre o momento:

Veja o antes e depois de Maíra no BBB

Maíra foi eliminada com 62% dos votos (Reprodução)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)