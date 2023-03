Maíra Cardi assume relacionamento com empresário Thiago Nigro e declara 'conexão muito forte'

A influenciadora Maíra Cardi assumiu o namoro com o empresário Thiago Nigro. Separada desde outubro de 2022 de Arthur Aguiar, é a primeira vez que a produtora de conteúdo fitness aborda relacionamento público. Nesta manhã, 1, ela publicou no story do seu instagram oficial uma foto dos pés do novo casal juntos e legendou: "Muitos pontos em comum, mas nas diferenças que as pessoas se completam! Já venho conversar com vocês, estou arrumando as malas e já volto".

Já no feed, a influenciadora postou um compilado de fotos do casal e declarou: “Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas, para nós, a admiração foi o ponto de partida. Descobrimos que tínhamos valores e sonhos semelhantes, o que nos fez ter uma conexão muito forte desde o início. Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba. Por isso, valorizamos a admiração como base sólida para o amor, sabendo que ela nos sustentará mesmo nos momentos difíceis.”, disse no começo do texto.

Veja a postagem na íntegra: