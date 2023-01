Maíra Cardi revela ter sofrido aborto espontâneo em 2022

A influenciadora digital Maíra Cardi publicou no sábado (31) sua retrospectiva de 2022 no Instagram. Dentre os principais acontecimentos que marcaram o ano da modelo, ela destacou o apoio e torcida que doou ao ex-marido Arthur Aguiar, durante a passagem dele pelo "Big Brother Brasil 22", e seu divórcio com o campeão do reality, anunciado em outubro.

"Eu me entreguei a um jogo que nem era meu, me tornando um integrante de entretenimento externo… e ganhamos! Me separei, voltei, me separei de novo e finalmente finalizamos esse ciclo", relembrou, sobre as idas e vindas com Aguiar. No entanto, o que mais surpreendeu os internautas na retrospectiva foi a declaração da influenciadora de que ela teria sofrido, no ano passado, um aborto espontâneo. Ainda de acordo com Maíra, tal situação, ocultada dos fãs e seguidores, a fez entrar em um quadro de depressão.