Maíra Cardi faz tatuagem íntima para Thiago Nigro

Maíra Cardi revelou ter feito duas tatuagens em homenagem ao noivo, Thiago Nigro. A primeira, contém as iniciais do Youtuber no dedo anelar, o que, segundo ela, representa uma aliança eterna. Já segunda tatuagem foi de natureza "íntima" e apenas o noivo conhece. “Essa você não pode mostrar para ninguém”, brincou ele.

A coach de emagrecimento se separou do ator e ex-BBB Arthur Aguiar, com quem tem uma filha de 5 anos.

Ela assumiu relacionamento com Nigro em fevereiro deste ano. No mês seguinte, o casal foi para Israel se batizar no rio Jordão. Durante a viagem, eles trocaram alianças de noivado.

O casamento terá uma festa em grande estilo já foi marcado para o dia 26 de agosto, com lua de mel prevista para ocorrer em setembro, na Grécia.