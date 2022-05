Arthur Aguiar faz tatuagem em homenagem à Maíra Cardi

Arthur Aguiar demonstrou todo o amor pela sua mulher Maíra Cardi, na própria pele. O vencedor do "BBB 22" apareceu com uma roupa que colocava a mostra sua nova tatuagem. O artista escreveu o nome da coach do lado esquerdo do peito.

Ela também tem uma tatuagem com o nome dele. Maíra tem o nome do marido na costela, e a revelação foi feita em 2020, na separação dos dois, após polêmica sobre traições estourar nas redes sociais. Depois disso, Maíra perdoou Arthur, e ao que tudo indica eles vivem um bom momento na relação. Os dois são pais de Sophia, 3 anos.

TRAIÇÃO

Para quem não lembra, quando a "bomba" sobre as traições de Arthur explodiu, Maíra gravou um vídeo nas redes sociais falando sobre o relacionamento dos dois. Na ocasião, ela revelou que não iria apagar a tatuagem que tinha com o nome do ator.

NOVOS PROJETOS

Durante a gravação do seu novo projeto com canções inéditas, Arthur apareceu com um look preto que deixava o seu peito de fora e entregou a “novidade” aos fãs. Nesse trabalho, o ex-BBB canta ao lado da dupla Matheus & Kauan e com o grupo Sorriso Maroto, espantando as críticas de que não é afinado.

"A gente tem que esquecer um pouco do que as pessoas estão dizendo e focar mais no que está dentro da gente. E é isso que estou fazendo. Estou muito feliz!", comentou sobre o assunto.