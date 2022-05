Arthur Aguiar fala de atraso em pagamento do prêmio do 'BBB 22': 'Nem recebi'

Mesmo passado duas semanas após o fim do BBB 22, Arthur Aguiar ainda não é um milionário como esperava. Segundo ele, a Globo ainda não fez o pagamento do prêmio de R$ 1,5 milhão ao vencedor do programa.

Em entrevista ao programa "Encontro" desta segunda-feira (16), o cantor disse não ter ideia do que vai fazer com o prêmio do Big Brother Brasil 22. "Como em nenhum momento eu imaginei que eu fosse ganhar, não sei o que eu vou fazer ainda. É uma decisão que eu quero tomar em conjunto com minha família e minha esposa. Quero pensar com calma, ainda nem recebi esse dinheiro, não está comigo. Quero usar com sabedoria", contou ele.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)