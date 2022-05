Arthur Aguiar afirma que sua vitória no BBB 22 não foi reconhecida por algumas pessoas

O ator, cantor e ex-BBB, Arthur Aguiar, foi convidado para o “Encontro”, programa da TV Globo, nesta segunda-feira (16), quase três semanas depois do fim do reality. Respondendo perguntas de fãs, o vencedor do BBB 22 falou sobre o seu afastamento das redes sociais, em parte por acreditar que algumas pessoas não reconheceram a sua vitória.

Arthur desabafou que “o jogo não acabou, as pessoas continuaram não reconhecendo a vitória. Quando eu saí, eu saí disposto a me alimentar só de coisas boas, não queria saber quem foram os artistas que ficaram contra mim, queria saber dos que me apoiaram”, e citou Xuxa, Luciano Di Camargo e Leandro Hassum.

O cantor explicou que o motivo do seu afastamento das redes sociais se deu por estar se alimentando das críticas negativas. Entretanto, após receber pedidos dos fãs, Arthur decidiu voltar. “Eu me toquei. estou fazendo uma coisa que não é legal, tô dando para as pessoas que não gostam de mim o que elas queriam, não me ver. E não dando para as pessoas que gostam de mim o que elas queriam, que é me ver”.

O ator, envolvido em mais uma polêmica na semana passada, quando um colunista afirmou que ele traiu a esposa pela 17ª vez, pouco antes do reality, falou que se sentir rejeitado dentro da casa acabou sendo um gatilho pra ele. "O caso de rejeição e abandono que aconteceram na minha vida pessoal, sempre que eu me vejo nessa situação eu volto a ser criança, pra mim é muito difícil lidar, não é uma coisa totalmente resolvida. Eu faço terapia, mas é difícil", disse.

Além disso, Arthur Aguiar explicou que ainda não recebeu o prêmio e que não sabe o que vai fazer com o dinheiro. “Não recebi ainda, nem tá comigo, mas quero pensar com sabedoria”, declarou o ex-BBB.

