Arthur Aguiar desmente suposto fim de contrato com a Globo: 'Continua vigente'

Depois de especulações de que teria sido dispensado pela Globo, o campeão do "BBB 22" Arthur Aguiar garantiu que segue contratado pela emissora mesmo após o fim do reality show.

“Então, minha equipe me mandou a notícia hoje pela manhã, mas ela não é verídica. Meu contrato com a Globo continua vigente, está tudo certinho e correndo muito bem”, destacou Arthur em seu stories do Instagram.

No final de semana, Maíra Cardi deu a entender um suposto cancelamento de um documentário sobre a vida do esposo, que seria produzido pela Globoplay. Nos stories do Instagram, ela falou que não houve cancelamento, já que nenhum contrato chegou a ser assinado.

“Eles [da Globoplay] queriam fazer um documentário com a gente. Em nenhum momento houve algum acordo da minha parte, da nossa parte com eles. Eu ainda não consegui ter tempo para olhar. Graças a Deus o Arthur está com infinitas oportunidades. A gente não conseguiu ver tudo o que vai fazer ou não vai fazer. A gente não disse 'não' para nada, mas também não disse 'sim' para alguma coisa”, explicou Maíra.

“A gente precisa primeiro olhar o que faz sentido. […] Talvez seja por isso que está saindo essa fofoca que a gente cancelou e não vai fazer. A gente não consegue nem respondê-los. Não foi cancelado nada, nem simplesmente dito não", esclareceu a coach de emagrecimento.