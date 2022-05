Maíra Cardi começa a vender áudio de ‘bom dia’ de Arthur Aguiar por R$ 297; entenda

Nesta sexta-feira (13), Maíra Cardi chamou atenção nas redes sociais ao anunciar um novo empreendimento: ‘Desafio 30 dias com Arthur Aguiar’. No projeto, a coach de emagrecimento decidiu vender áudios de “bom dia” aos fãs do vencedor do BBB 22 por R$ 297. E as novidades não param por aí. As vagas são limitadas.

Em uma publicação feita no stories do Instagram, Maíra deu mais detalhes de como vai funcionar o projeto que leva o nome do marido. Segundo ela, os inscritos vão participar de um grupo no Telegram e vão receber todos os dias uma mensagem de Arthur, além de um plano alimentar liberando “todas as delícias que ele come, mas emagrecendo”. Assista ao vídeo:

"Esse bom dia por ser motivacional, pode ser dividindo uma dificuldade dele e, a partir desse áudio, a minha equipe vai criar dinâmicas para deixar o seu dia e o dia dele mais leve e fazerem vocês conseguirem completar esse desafio na internet", explicou Cardi.

No Twitter, o ‘desafio’ teve uma repercussão negativa e os internautas não “perdoaram” a nova proposta do casal. Confira a repercussão:

(Estagiário Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)