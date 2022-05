Paulo André explica os motivos de ter recusado presente de Maira Cardi ao filho

O ex-bbb 22, Paulo André, se pronunciou por meio das redes sociais sobre os motivos que levaram a recusar o presente de Maira Cardi ao filho. Ainda durante o confinamento no Big Brother Brasil, a influenciadora digital chegou a dizer que iria reformar o quarto do ‘PAzinho’ como uma forma de retribuição pelo carinho do atleta com o Arthur Aguiar no reality. PA disse ao perfil do instagram ‘Gossip do Dia’ que achou “uma ação linda”, porém há muitas crianças que realmente precisam da ajuda.

Paulo André chegou a comentar que seria válido repassar esse presente para pessoas que não tivessem condições. ‘Seria mais justo. Eu tenho trabalhado muito nesses últimos dias, e só consegui parar agora para ficar com a minha família. Esse foi o primeiro fim de semana que estou com eles em casa. Combinei de não falarmos sobre tudo que tá acontecendo na minha vida esses dias e apenas aproveitarmos o nosso momento juntos. Não consegui resolver muita coisa’, disse o atleta.

O atleta negou que a decisão tenha sido discutida em família. A equipe que administrava o perfil do atleta chegou a informar que essa decisão caberia ao PA. “Em resumo, eu não poderia aceitar algo sabendo que não precisamos, e que tantas famílias precisam… Não foi conversado nada ainda com eles sobre isso”.

Pelo twitter, internautas subiram a hashtag ‘PA ingrato’ e “Arthur pós de centavos”. Fãs dos dois Brothers trocaram acusações nas redes. Veja, na íntegra, a postagem do Paulo André.