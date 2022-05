BBB 22: Veja como estão os casais formados dentro do confinamento

A última edição do "Big Brother Brasil 22" deu o que falar, principalmente no quesito casais. Alguns participantes engataram um romance dentro do reality e estão juntos fora do confinamento. Já outros, permanecem só amigos.

Gustavo e Laís

Assim que entrou no "BBB", através da Casa de Vidro, Gustavo ficou encantado com Laís. Suas atitudes dentro do jogo, quando envolviam a participante, o fizeram ser reconhecido como "gado" da médica.

O reencontro do casal aconteceu após a eliminação do brother. Os dois continuam juntos e no domingo, 8, Gustavo publicou uma foto com Laís e com um pedido de namoro.

Paulo André e Jade

O romance entre o atleta e a influenciadora foi um dos mais "shippados" da edição. Porém, a situação entre os dois fora da casa ainda é um mistério. Mantendo a situação bastante privada, Jade e Paulo André esboçam muito afeto um pelo outro, mas não tem um relacionamento definido. Durante o jogo, os dois se aproximaram aos poucos até finalmente engatarem um romance na casa.

Lucas e Eslovênia

Os dois não se desgrudaram desde quando se beijaram pela primeira vez dentro do confinamento. Mesmo não sendo não aliados no jogo, o casal fazia juras de continuar a relação fora do programa. Quando ambos saíram, o reencontro finalmente aconteceu. Os dois seguem morando no mesmo hotel em São Paulo. Recentemente, Eslovênia afirmou para a colunista Fábia Oliveira, do programa "Em Off", que estão namorando e pensando em morar juntos.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)