BBB 22: Natália faz teste de gravidez e comemora resultado: 'Graças a Deus!'

Finalmente chegaram ao fim as especulações sobre a suposta gravidez de Natália Deodato. A ex-BBB 22 usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para responder perguntas de seus seguidores, até que um deles perguntou: "você está grávida mesmo?''.

VEJA MAIS

Nos stories do Instagram, a modelo de 22 anos aproveitou para esclarecer a história. "Meus amores, não estou grávida!", respondeu Natália. "Mas vocês falaram tanto nisso que eu até fiz um teste: negativo, graças a Deus!", declarou a ex-sister.

"Só para lembrar: preservativo, sempre! Nem só por reprodução, mas proteção!", acrescentou ela.

Os rumores de uma gravidez começaram quando Natália ainda estava confinada na casa do "Big Brother Brasil 22". O bebê seria fruto do relacionamento dela com o participante Eliezer Neto, de 31 anos. Os dois fizeram sexo em várias ocasiões dentro da casa, principalmente depois da saída de Maria, com quem ele também teve um caso.